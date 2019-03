Furto notturno nell'ufficio ticket di Villa Sofia, rubata la cassaforte dell'ospedale

Rubata la cassaforte di Villa Sofia. I ladri si sono intrufolati la scorsa notte nell’ufficio ticket dell’ospedale che si trova vicino allo stadio, hanno forzato una finestra e hanno portato via la cassetta di sicurezza dov’erano custoditi i soldi pagati dagli utenti per le prestazioni sanitarie. Ancora da quantificare il bottino che ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Un furto che ha creato disagi per chi, questa mattina, era andato in ospedale per sottoporsi a dei controlli e contava di pagare in contanti.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli stessi dipendenti che stamattina hanno aperto l’ufficio. Sono entrati nella stanza, hanno subito notato un po’ di disordine e poi hanno realizzato che mancava qualcosa: la cassaforte. Immediate le telefonate alla direzione ospedaliera e al 113. Gli agenti intervenuti sul posto hanno ascoltato il racconto degli impiegati e dei potenziali testimoni. Non è stato però possibile acquisire alcuna immagine perché la zona in cui si trova l'ufficio ticket non risulta coperta dal sistema di videosorveglianza.

Oltre alle volanti in ospedale è arrivata anche una squadra della Scientifica per effettuare i rilievi e cercare tracce dei ladri. “Hanno agito con abilità - spiega a PalermoToday il direttore di presidio Giovanni La Fata - ma è presto per qualsiasi ipotesi. Ci spiace per i disagi patiti dagli utenti che volevano pagare in contanti e che invece abbiamo invitato ad andare nell'ufficio ticket del Cervello. E’ stato un episodio spiacevole anche per noi che cerchiamo di garantire il massimo nonostante le difficoltà quotidiane”.