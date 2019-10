Misterioso colpo in via Roma: entrano in casa di una donna e rubano 100 mila euro e gioielli

Mega furto in un appartamento utilizzato come deposito dalla ex titolare del negozio di abbigliamento Domingo. I ladri sono entrati nell’immobile che si trova in via Roma e hanno portato via 100 mila euro in contanti e gioielli per un valore che si aggirerebbe intorno ai 500 mila euro.

Ad accorgersene, ieri, è stata la stessa commerciante quando è entrata, dopo tempo, nell’appartamento. Di segni di effrazione però neanche l’ombra. E quindi: come facevano i ladri a sapere che lì dentro ci fosse quel tesoretto? Com’è possibile che non abbiano dovuto forzare né porte né finestre?

Immediatamente è stata sporta denuncia agli agenti del commissariato Politeama che adesso indagano sul furto. Sembrerebbe che buona parte della refurtiva, ancora da quantificare con precisione, non fosse coperta dalla polizza assicurativa.