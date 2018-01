Entra in corsia e ruba un portafogli, ladro in azione a Villa Serena

Il padre si stava cambiando in bagno mentre lei, durante l’orario delle visite, si trovava in uno dei corridoi della Casa di cura Villa Serena. Si è accorta di una presenza anomala, ma mai avrebbe potuto pensare - racconta - che qualcuno potesse entrare e rubare nelle stanze dei pazienti. L’episodio è avvenuto nella clinica privata di viale Regione Siciliana e risale alla scorsa domenica. Vittima del furto una donna che si trovava lì per stare vicino al papà ricoverato e che il giorno successivo ha sporto denuncia in commissariato.

"C'era molta confusione. Avevo lasciato la borsa sul frigo che si trova praticamente all’ingresso della stanza - racconta la donna che chiede di restare anonima - quando ho visto un uomo avvicinarsi. Deve aver messo le mani dentro la borsa per poi afferrare il portafogli e sgattaiolare via lungo le scale. C’era un altro paziente che ha notato parte della scena, ma neanche lui si era reso conto di cosa fosse successo". E così, in un batter di ciglia, si è ritrovata senza contanti, bancomat, carte di credito e tessera sanitaria.

Dopo aver contattato il 113 sono intervenuti due poliziotti per constatare i fatti e acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotata la struttura. Sembrerebbe che il furto della scorsa domenica non sia un caso isolato, come confermato a denti stretti dal personale sanitario: "E’ impensabile e inaccettabile - conclude la vittima del furto - che accadano certe cose in certi luoghi. Serve più sorveglianza o comunque la direzione dovrà muoversi per garantire la serenità di degenti e parenti. Bisogna controllare meglio, soprattutto durante l’orario di ricevimento".