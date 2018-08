Raid in casa di un avvocato: rubati orologi, gemelli in oro e penne per 100 mila euro

Maxi furto da 100 mila euro in casa di un avvocato. Amara sorpresa per il civilista Domenico Damiani a che pochi giorni fa, al rientro dalle vacanze in Serbia con la famiglia, si è accorto che qualcuno si era intrufolato nella sua abitazione in via Costantino Nigra, a pochi da Villa Trabia, rubando oggetti di valore tra cui un centinaio di orologi, dai Rolex ai Tissot, ma anche gemelli in oro, fermacarte e penne di marca Montblanc e Waterman. Acquisite le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Quello ai danni dell’avvocato sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie di furti messi a segno dai ladri nel periodo estivo. Dopo l’accaduto Damiani ha contattato la polizia che ha effettuato un sopralluogo per constatare l’ammanco. Sul posto anche la Scientifica per eseguire i rilievi e cercare eventuali tracce utili per risalire all’identità dei ladri. Contattato telefonicamente l’avvocato, che per il momento non nutre sospetti su nessuno, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sull’accaduto.