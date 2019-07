Furto in appartamento, arrestata una casalinga palermitana

Furto aggravato in abitazione: con questa accusa è stata arrestata una donna palermitana di 52 anni. I fatti risalgono a oltre quattro anni fa, ovvero aprile 2015. Fortunata Fiaschè, casalinga, pregiudicata, è accusata di aver messo a segno un furto in un'abitazione di Pietraperzia, nell'Ennese. Per questo motivo ieri è stata arrestata dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Enna. La donna deve espiare la pena di cinque anni di reclusione, ed è stata portata nella casa di reclusione di piazza Lanza di Catania.