Zona Oreto, un buco nel muro del fioraio accanto e un bastone: furto in tabaccheria

Hanno forzato la saracinesca di un fioraio accanto, sono entrati, poi hanno aperto un grosso buco nel muro per raggiungere la tabaccheria che si trova a fianco e hanno ripulito tutti gli scaffali. Maxi furto nella notte in via Rocco Jemma, nella zona di via Oreto. Ad accorgersene questa mattina è stato il titolare della rivendita che, dall'apertura della rivendita nel 1992 ad oggi, è stato "visitato" dai ladri per la prima volta.

Quando stamattina il titolare ha alzato la saracinesca si è trovato di fronte a uno scenario desolante: "Hanno rubato tutte le sigarette esposte, ma anche Gratta & Vinci e altri prodotti. La mia tabaccheria - spiega a PalermoToday il titolare, Roberto Romano - è dotata di un sistema d’allarme e della videosorveglianza. Le telecamere infatti hanno inquadrato il furto, ma i ladri non si sono fatti vedere perché hanno utilizzato un bastone”.

Come immortalato dalle telecamere i malviventi, dopo aver aperto il varco dal negozio vicino, hanno fatto passare dal buco un bastone con una sorta di uncino applicato sulla punta per far cadere i pacchetti di sigarette e poi metterli dentro alcune sacche. “Il sistema d’allarme - aggiunge il titolare - non rileva i movimenti ma il calore. Proprio per questo non è scattato, perché di fatto non sono mai entrati nella mia attività”.

Le immagini sono state acquisite dai carabinieri della compagnia di piazza Verdi che, dopo aver appreso ogni informazione disponibile, hanno avviato le indagini per dare un volto e un nome ai ladri. Nel frattempo il titolare ha iniziato a quantificare il danno che, tra i lavori di ripristino della parete danneggiata e la merce rubata, ammonterebbe a circa tremila euro.