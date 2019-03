"Ha rubato borse in ospedale": denunciato un palermitano

Ruba borse in ospedale e viene denunciato. Un palermitano 41enne, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è finito nei guai in Romagna. E' sospettato di essere l'autore del furto di due borse nell'ospedale Franchini di Santarcangelo, in provincia di Rimini. A inchiodarlo è stata l'attività investigativa dei carabinieri della locale stazione, guidata dal luogotenente Giuseppe Pizzarelli. Il 41enne - per i carabinieri - è la persona che ha commesso il furto in ospedale lo scorso 29 gennaio.