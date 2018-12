“Aiuto polizia, mi ha rubato la bici": ladro arrestato dopo un inseguimento tra le auto

“Aiuto polizia, mi ha rubato la bici”: gli agenti stavano percorrendo via Giuseppe Alessi, ieri mattina intorno alle 10, quando un uomo ha attirato la loro attenzione urlando questa frase. I poliziotti, dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, lo hanno raggiunto e l’uomo ha raccontato loro quanto accaduto poco prima: "Un giovane ha preso la mia bici, marca Snap, e si è allontano in direzione di via Ferdinando Ferri". "La vittima del furto - fanno sapere dalla Questura - ha anche fornito una descrizione dettagliata del giovane".

Gli agenti hanno dunque iniziato immediatamente le ricerche del malvivente e sono riusciti a intercettarlo mentre si stava immettendo su via D’Angiò. Dopo un breve inseguimento tra le auto lo hanno bloccato in via Montepellegrino, all’incrocio con via Spedalieri. Il ladro è stato identificato, arrestato per il reato di furto e denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli: si chiama Antonino Porretto, ha 32 anni ed è pregiudicato. Nella tasca del suo giubbotto i poliziotti hanno trovato e sequestrato, un tagliabalsa e un cacciavite. La bicicletta rubata è stata restituita al legittimo proprietario.