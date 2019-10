Via La Lumia, ruba bici elettrica e la carica sulla sua auto: arrestato

Ruba una bicicletta elettrica e la carica sulla sua auto: i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un palermitano di 26 anni con l’accusa di furto aggravato. Si tratta di Giuseppe Sciarratta. E' successo in via Isidoro La Lumia, alle prime ore del mattino. I militari lo hanno pizzicato mentre stava caricando la bici - rubata poco prima - sulla sua Fiat Stilo.

Dal comando dei carabinieri hanno ricostruito la vicenda: "Dagli accertamenti - dicono - è risultato che la bicicletta era stata parcheggiata e legata, tramite una catena, ad un palo della segnaletica stradale. Il giovane l'ha rubata, sollevandola per circa due metri di altezza, riuscendo così ad estrarla letteralmente dal palo cui era ancorata. Infatti la bici si è presentata agli occhi dei carabinieri ancora con la catena ed il lucchetto ancora intatti".

A seguito della perquisizione all'interno della Fiat Stilo i militari hanno rinvenuto uno scalpello ed un set di chiavi per lo smontaggio: il tutto è stato posto sotto sequestro. Sciarratta è stato poi denunciato anche per porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il giovane è rimasto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito per direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà in attesa del processo.