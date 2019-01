Sorpresi mentre rubano bici elettrica in via Torino: denunciati 3 giovanissimi

Avevano preso di mira una bicicletta elettrica in via Torino, nella zona di via Maqueda, e mentre in due facevano da palo, il complice armeggiava sotto il sellino per liberarla dalla catena e forzare il bloccasterzo per portarla via. Ma le loro mosse non sono sfuggite agli agenti del nucleo vigilanza e trasporto pubblico della polizia municipale che sono subito intervenuti per poi bloccarli. A finire nei guai sono stati tre ragazzi minorenni, sorpresi durante un servizio mirato al controllo del territorio.

I giovanissimi sono stati portati nei locali del comando di via Dogali per l'identificazione: due di loro sono fratelli e uno "vanta" dei precedenti penali. Una volta informati i familiari, per i tre ragazzi è scattata la denuncia al tribunale dei minori per tentato furto aggravato in concorso.