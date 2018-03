"Aiuto, mi ha rubato la bici": ladro arrestato dopo inseguimento in zona viale Lazio

“Aiuto, polizia mi ha rubato la bici”. Poi l'inseguimento tra le auto e l'arresto nella zona di viale Lazio. In manette Antonino Lo Verso, pregiudicato palermitano di 18 anni, con l'accusa di furto aggravato. Decisivo l'intervento degli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico: è successo ieri pomeriggio, intorno alle 17.30. I poliziotti, durante il consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio, nel percorrere viale Lazio hanno notato un giovane a bordo di una mountain bike, provenire da via Empedocle Restivo ed imboccare contromano viale Lazio, zigzagando tra le auto incolonnate nel traffico.

"Contemporaneamente - dicono dalla questura - gli agenti hanno sentito in lontananza un giovane che stava richiedendo il loro aiuto. Senza mai perdere di vista il fuggitivo i poliziotti hanno invertito la marcia e hanno iniziato un rocambolesco inseguimento, reso ancora più difficile dal traffico cittadino. Dopo una fuga tra le auto il giovane è stato raggiunto, ma una volta che si è visto senza via di scampo ha abbandonato per terra la bicicletta ed è fuggito a piedi. In via Lombardia, dopo un ulteriore inseguimento, Lo Verso è stato definitivamente bloccato, identificato e arrestato".

Il proprietario della bicicletta ha raggiunto i poliziotti e ha raccontato la dinamica del furto di cui era stato vittima: era entrato in un negozio per fare alcuni acquisti veloci e aveva lasciato la bici momentaneamente incustodita all’esterno. A quel punto era intervenuto il giovane ladro che con una mossa fulminea se ne era impossessato per poi scappare.