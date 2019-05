Belmonte, tentano di rubare materiale edile in un bene confiscato: due arresti

Stavano rubando del materiale edile, del valore di diverse migliaia di euro, da un’area confiscata alla famiglia Cavallotti a Belmonte Mezzagno. Un carabiniere libero dal servizio li ha sorpresi e C.g., 32enne, e M.m., 22enne, sono finiti in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso. I due sono finiti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto per i due è stata disposto l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.