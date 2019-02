Il colpo al Gran Cafè di piazza San Domenico, refurtiva trovata alla Vucciria

Banconi frigo, ma anche sedie, tavoli e strutture in acciaio per cucine di tipo industriale. E' quanto hanno trovato gli agenti del commissariato Politeama nel corso di un controllo alla Vucciria. Dagli accertamenti è emerso che non si tratta di oggetti "qualsiasi", ma dell'attrezzatura rubata all'inizio del mese dal Gran Cafè di piazza San Domenico.

Tra il 4 il 5 febbraio, i ladri si sono aperti un varco sul retro dell'attività - da tempo i locali sono confiscati per mafia - e hanno portato via ciò che restava di attrezzature e arredi.

La provenienza della merce è stata confermata anche dall’amministratore del Gran Cafè. All’interno dell’area è stata trovata anche una lastra in marmo con alcune iscrizioni in latino. Sulla sua provenienza sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno identificato un 37enne palermitano responabile dello spazio in cui era la refurtiva. L'uomo è stato denunciato per ricettazione. Il personale della Rap ha provveduto anche alla rimozione di alcuni materiali di risulta trovati all’interno dell’area.