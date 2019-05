Noce, gli spaccano il finestrino per rubare il portafogli e gli imbrattano di feci l'auto

Hanno spaccato il finestrino della sua auto per rubargli il portafogli e, come se non bastasse, gli hanno sporcato l’abitacolo con delle feci. E’ accaduto nei giorni scorsi nella zona della Noce, più precisamente in via Francesco De Sanctis. Nel mirino dei ladri un dipendente comunale che, di fronte a quell’amara e nauseabonda sorpresa, ha subito chiamato la polizia.

Gli agenti delle volanti intervenuti sul posto hanno raccolto la denuncia del proprietario della macchina. Poi è toccata al personale della Scientifica eseguire i rilievi all’interno dell’auto per trovare impronte digitali o altre tracce utili per risalire all’identità del responsabile. Sono stati ascoltati anche i colleghi dell’impiegato comunale per fare chiarezza su quello che sembrerebbe non essere un semplice furto.