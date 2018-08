Zona Magione, forzano le auto posteggiate per fare razzìa: preso un giovane

Un 21enne palermitano, Francesco Paolo Avvenimenti, è stato arrestato la scorsa notte per il reato di furto aggravato in concorso. E' successo intorno alle 3, quando gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Oreto, sono intervenuti in via Gaetano Filangieri, in zona Magione, dopo la segnalazione di furto su auto in sosta.

"I poliziotti - spiegano dalla Questura - hanno immediatamente intravisto tre giovani intenti ad armeggiare sulle macchine parcheggiate. Alla loro vista i ragazzi si sono dati a una precipitosa fuga in direzione via Lincoln. Gli agenti li hanno quidi inseguiti senza mai perderli di vista, fino a quando i tre si sono separati nel tentativo di far perdere le tracce". A uno di loro però non è andata "bene": i poliziotti sono riusciti a fermarlo, mentre i due complici sono riusciti a fuggire.

Il malvivente è stato portato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito: è emerso che il ragazzo era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con divieto di assentarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.

Contemporaneamente una seconda pattuglia si è portata sul posto per verificare lo stato delle auto “visitate” dai tre giovani. E' stato accertato che una Fiat Panda, una Fiat Uno ed una Renault Clio erano state appena forzate. I ragazzi - dopo aver rovistato all'interno della macchina - avevano rubato alcuni effetti personali. Al termine dei controlli le auto sono state riconsegnate ai legittimi proprietari, mentre Avvenimenti è stato arrestato. Sono in corso le ricerche dei due complici.