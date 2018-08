Forza auto posteggiata e ruba 60 euro: arrestato palermitano senza fissa dimora

Arrestato a Genova un topo d'auto palermitano. In azione i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali che hanno bloccato un 33enne pregiudicato senza fissa dimora. L'uomo, dopo aver forzato la portiera di un'autovettura Ford Focus, si era allontanato velocemente ma è stato subito intercettato dai militari che, dopo averlo perquisito, lo hanno trovato in possesso di 60 euro in contanti (somma ritenuta provento del furto) e di un cacciavite. Il palermitano è stato portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri in attesa del rito direttissimo. Sia i soldi che il cacciavite sono stati sequestrati.