Palermitani rubano auto a Lampedusa ma vengono incastrati dalle telecamere

Hanno 26 e 21 anni i giovani che sono stati denunciati dopo l'indagine dei carabinieri: l'accusa per loro è di furto aggravato. Un furto sui generis per l'isola dove le macchine, soprattutto se utilizzate dai turisti, non vengono neanche lontanamente sfiorate