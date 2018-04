Zona via Roma, coppia di ladri smonta Fiat 500 ma arriva la polizia

Sorpresi mentre rubano in un'auto e arrestati. Operazione della polizia nella zona di via Roma: in manette un giovane di 21 anni e una ragazza di 28. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì quando gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in via Eliodoro Lombardi, a pochi metri da via Spinuzza, grazie a una segnalazione giunta al 113.

"La sala operativa ha inviato i poliziotti alla ricerca di alcune persone intente ad armeggiare su un veicolo in sosta - spiegano dalla questura -. Dalla segnalazione si evinceva che a far da palo ci fosse una donna della quale veniva fornita una dettagliata descrizione". Giunti sul posto gli agenti hanno sorpreso un giovane che armeggiava su una Fiat 500 in sosta, che alla loro vista ha tentato di dileguarsi, ma dopo pochi metri è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

"La 500 - dicono dalla questura - presentava alcuni danni allo sportello, due ruote e due fari mancanti. Poco distante gli agenti hanno individuato anche la complice che aveva parcheggiato la propria auto nelle vicinanze con all’interno tutta la refurtiva".