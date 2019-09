Tentano di rubare un'auto, ma un passante li vede e chiama il 113: due arresti

Entrano in azione, in pieno centro, per rubare un'auto parcheggiata ma un passante li vede e chiama il 113. In manette sono finiti Giovanni Castelluccio, 62 anni, e Roberto Di Grazia, 29 anni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due si aggiravano per le vie del centro a bordo di un furgone Fiat Doblò quando hanno "puntato" una Fiat 600. Avevano già iniziato ad armeggiare sulla vettura quando un passante li ha visti e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivate due pattuglie in moto. Castelluccio è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di sette centimetri e un arnese artigianale, il cosiddetto “spadino”, utilizzato per forzare le serrature delle auto. Mentre nel vano portaoggetti del furgone è stato trovato un marsupio di colore nero con all’interno diversi arnesi atti allo scasso, oltre alla centralina di una vettura ed il cilindretto di accensione della Fiat 600.