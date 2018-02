Sorpresi mentre tentano di rubare una Panda: arrestata coppia di palermitani

Arrestati mentre stavano tentando di rubare un'auto. In manette, ad Alcamo, un trentunenne e una donna di 35 anni. Si tratta di una coppia di palermitani, Dario La Perna ed Emiliana Madonia, entrambi volti noti alle forze dell'ordine. E' successo nel cuore della notte tra giovedì e venerdì, quando l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo è stata "catturata" da una coppia che, con fare sospetto, si era avvicinata a una Fiat Panda vecchio modello, parcheggiata in una zona appartata di viale Italia.

I due hanno notato che mentre la donna fungeva da palo, in pochi secondi l’uomo, utilizzando un arnese da scasso, era riuscito ad aprire la Panda per poi fare salire la complice dal lato passeggero. A questo punto hanno deciso di intervenire i carabinieri che hanno bloccato la coppia mentre si stava per allontanare.

Dagli accertamenti è emerso che La Perna era gravato da un divieto di ritorno nel comune di Alcamo fino al 2020. Un divieto che gli era stato applicato dopo alcuni reati commessi nel comune trapanese. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e, dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della compagnia di Alcamo, ieri sono stati portati nel Tribunale di Trapani per essere sottoposti a processo per direttissima. Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato nei confronti di entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari nel loro domicilio di Terrasini.