Rubano 500 all'Addaura, inseguiti dalla polizia si nascondono al Borgo tra le auto in sosta: presi

Rubano un'auto all'Addaura, poi si nascondono nel cuore di Borgo Vecchio per sfuggire l'arresto, ma il loro "progetto" va in fumo. A finire in manette, per furto aggravato in concorso, sono stati due palermitani, un uomo e una donna: Francesco Caponnetto, di 25 anni, e Maria Montalbano, pregiudicata di 30 anni. A inchiodarli è stata la polizia. E' successo la scorsa notte, quando il sistema satellitare di bordo ha segnalato alla centrale operativa della questura che una Fiat 500 era stata appena rubata nella zona dell’Addaura e si stava spostando verso il centro città.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con un'azione coordinata dalla sala operativa, si sono immediatamente messi alla ricerca dell’autovettura, intercettandola nei pressi di piazza Giachery. Alla guida - raccontano dalla questura - c'era Francesco Caponnetto, con accanto Maria Montalbano. I due, appena hanno notato la presenza delle volanti della polizia, hanno aumentato improvvisamente la velocità, dirigendosi all’interno del quartiere Borgo Vecchio, nel tentativo di sfuggire al controllo. A quel punto la polizia, disponendosi strategicamente, ha precluso ogni via di fuga, costringendo i due ad abbandonare l'auto.

"E' risultato vano il maldestro tentativo dei due fuggitivi di nascondersi tra le vetture in sosta - spiegano dalla polizia. Gli agenti, infatti, in pochi attimi li hanno individuati e bloccati. La 500 aveva lo sportello lato guida forzato e il sistema di accensione danneggiato; inoltre, per avviare il motore era stata sostituita la centralina dell'auto con un’altra". I due sono stati tratti in arresto e portati negli uffici della Questura. L’auto è stata successivamente riconsegnata al legittimo proprietario il quale, sorpreso perché non si era ancora reso conto del furto, ha ringraziato i poliziotti.