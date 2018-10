Cronaca / Via Santa Maria Mazzarello

Zona via Perpignano, rubato decespugliatore a una squadra della Rap

Gli operai dell'azienda municipalizzata, al lavoro in via Santa Maria Mazzarello, si sono accorti che qualcuno aveva forzato il portellone del loro furgone portando via l'attrezzatura agricola. Indaga la polizia