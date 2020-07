Appartamento in ristrutturazione al Borgo, ladro si arrampica e ruba martello pneumatico

Furto in un appartamento nella zona di Borgo Vecchio. Un ladro si è intrufolato nella notte in un’abitazione in fase di ristrutturazione di via Principe Scordia, a pochi passi da piazza Ignazio Florio, arrampicandosi sulla cancellata metallica di un Caf che si trova a piano terra. Sull’episodio indagano gli investigatori della polizia che hanno acquisito le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati da alcuni privati.

Dopo essere entrato in abitazione il ladro è riuscito a portare via solo un martello pneumatico e qualche altro attrezzo da lavoro. Un bottino piuttosto magro che lascerebbe presupporre che i piani del bandito potessero essere altri. Parlando di ristrutturazioni edilizie infatti le incursioni dei malviventi possono servire, in alcuni casi, a lanciare un messaggio alle imprese che eseguono i lavori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notando l’ammanco degli attrezzi da lavoro il responsabile dell’impresa ha contattato il numero unico d’emergenza per denunciare il furto. Gli agenti di polizia sono quindi intervenuti sul posto per constatare il furto e ascoltare l’imprenditore per chiarire altre eventuali circostanze che potrebbero risultare utili ai fini dell’indagine.