Avevano appena svaligiato una casa, in tre fermati in strada con un piede di porco

Avevano già saccheggiato un appartamento ed erano pronti per fare irruzione all'interno di un'altra abitazione in pieno centro storico. Tre giovani, tra cui in minorenne, sono stati bloccati dalla polizia in corso Vittorio Emanuele. Addosso a uno di loro è stato anche trovato un piede di porco. In manette sono finiti il ventenne D.A. e il 23enne B.J. (sono state fornite solo le iniziali). Denunciato in stato di libertà invece il minorenne.

I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri, quando gli agenti del commissariato Oreto-Stazione - nel corso di un servizio di controllo del territorio - hanno notato aggirarsi con "fare furtivo" tre giovani corrispondenti per descrizione e per abbigliamento indossato ai potenziali autori di un tentativo di furto perpetrato, pochi istanti prima, ai danni di un'abitazione sempre in corso Vittorio Emanuele. Immediatamente fermati dagli agenti i tre - entrambi con precedenti di polizia - non hanno saputo fornire spiegazioni adeguate sulla loro presenza sul luogo e sulla loro provenienza.

"Dalla successiva perquisizione personale - spiegano ancora dalla questura - addosso a uno di loro è stato rinvenuto un 'piede di porco'. I poliziotti, a questo punto, hanno effettuato una perlustarzione presso l'abitazione segnalata, dove hanno riscontrato chiari segni d’effrazione, compatibili con l'attrezzo poco prima individuato nella disponibilità di uno dei fermati". I poliziotti hanno quindi rintracciato il proprietario dell’immobile, che ha subito sporto denuncia. I giovani, condotti in commissariato, hanno ammesso le loro responsabilità. E gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.