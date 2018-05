Carica sulla motoape oggetti rubati poco prima in due villette a Trabia: arrestato

Svaligia due villette in zona Giardini, a Trabia, carica tutto sulla motoape e si dirige verso Termini Imerese. I carabinieri però insospettiti dal carico decidono di fermare il mezzo per un controllo. Il conducente tenta di fuggire e poco dopo viene bloccato - grazie anche all'intervento degli agenti del commissariato di polizia, - e perquisito. Antonino Sansone, termitano di 49 anni, è finito in arresto per furto aggravato in abitazione.

"A bordo della motoape c'erano diversi oggetti che, effettuati tutti gli accertamenti - fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri - ed acquisite le denunce dei titolari della abitazioni oggetto di furto, risultavano trafugati poco prima da due villette site nella stessa zona da cui proveniva quando abbiamo tentato di fermarlo". Nell'udienza di convalida, che si è svolta questa mattina, il giudice ha disposto i domiciliari con il braccialetto elettronico.