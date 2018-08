Facevano razzia di gioielli nelle villette del Palermitano: arrestata una coppia 

Tra febbraio e marzo hanno svaligiato sette villette nel palermitano. Una coppia di palermitani è finita in arresto con l'accusa di furto in abitazione aggravato ed in concorso. Si tratta di Nunzio Oddo, 38 anni, e della trentenne Marianna Tramuto. Entrambi sono palermitani ma abitano a Villabate. Ad arrestarli ieri dopo mesi di indagini sono stati i carabinieri di Bolognetta, coadiuvati da personale del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Misilmeri.

"Le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e l’analisi dei tabulati telefonici - spiegano dal comando - hanno permesso di accertare che la coppia aveva messo a segno ben sette furti in abitazione e di recuperare mediante perquisizioni personali e veicolari, eseguite a loro carico, vari monili in oro ed altri oggetti, tutti proventi dei furti e riconosciuti dagli aventi diritto".

Nel dattaglio i furti sono avvenuti a Bolognetta (il 17 marzo 2018), Misilmeri (il 3 e il 27 febbraio, il 14, 15 e 16 marzo) ed Altavilla Milicia (il 13 febbraio). Quando ha messo a segno i colpi Oddo era sottoposto alla sorveglianza speciale di polizia: è stato trasferito nel carcere di Termini Imerese. La sua compagna, invece, sconterà i domiciliari nella sua abitazione di Villabate. Le indagini dei militari sono ancora in corso: i due avrebbero altri complici.

