Svaligiò cinque ville all'Addaura: giovane arrestato un anno dopo

Era diventato il terrore dei residenti dell'Addaura ma a distanza di un anno è finito in manette. Secondo gli investigati, ben cinque le ville da lui svaligiate tra giugno e luglio del 2017. La polizia ha arrestato un tunisino, di appena 20 anni. Le immagini riprese dalle telecamere di due delle ville dove ha messo a segno i colpi e gli esiti dei riscontri forniti dai rilievi effettuati dal personale del Gabinetto regionale della polizia scientifica lo hanno incastrato: nelle abitazioni, messe a soqquadro dal malvivente, sono state ritrovate le sue impronte.

Il giovane in passato aveva già commesso piccoli reati e nei suoi confronti era stato anche emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Fino a pochi giorni fa viveva a Roma dove risultava destinatario di un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Grazie anche alla collaborazione di colleghi della Questura capitolina, gli agenti palermitani sono riusciti ad intercettarlo e arrestarlo, notificandogli il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Palermo per i cinque furti in villa del giugno 7 luglio 2017.