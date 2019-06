Dal Borgo all'Addaura per svaligiare le ville, inchiodati dai vestiti e dal riporto: due arresti

Sono ritenuti i responsabili di tre assalti messi a segno in altrettante ville di Mondello e dell'Addaura in meno di due mesi. Con questa accusa la polizia ha arrestato Giovanni Silvestri, 63 anni, e Isidoro Montalbano, 41 anni, entrambi pluripregiudicati di Borgo Vecchio. Devono rispondere, in particolare, dei furti coimpiti il 31 marzo, 11 e 25 maggio 2018. Solo Montalbano deve rispondere anche di un altro furto avvenuto il 30 marzo 2018 all'Addaura e della ricettazione di un ciclomotore, con il quale si aggirava tra le ville.

Gli agenti del commissariato Mondello sono risaliti ai due attraverso l'analisi delle immagini riprese dai circuiti di videosorveglianza di alcune abitazioni.

Il modus operandi era sempre lo stesso: prima facevano un sopralluogo e verificavano se le ville erano disabitate. Una volta certi che l'abitazione era deserta, scavalcavano la recinzione per poi danneggiare gli infissi ed entrare. La refurtiva veniva messa all’interno di alcune federe. Anche i mezzi utilizzati erano sempre gli stessi: uno scooter di grossa cilindrata o un’auto grigia con il paraurti anteriore blu. Ulteriore elemento a carico, il fatto che Silvestri sia stato fermato per circa sei volte dalla polizia per dei controlli stradali e in 5 casi era sempre con Montalbano.

A incastrare i due anche i vestiti indossati durante alcuni assalti e ritrovati nelle abitazioni degli arrestati: un paio di pantaloni scuri con una striscia laterale bianca per Montalbano e una maglietta a maniche corte rossa con strisce bianche sul colletto, un paio di guanti e un cascoì bianco con strisce scure per Silvestri. Ulteriore tratto distintivo, notato dagli agenti, l'acconciatura di Montalbano: un vistoso riporto.

Ulteriori indagini sono in corso per accertare se i due abbiano commesso altri raid.

