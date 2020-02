Zona viale Croce Rossa, raid sugli scooter: arrestato dopo lunga serie di furti

"Un’incredibile catena di furti su scooter e ciclomotori". La polizia ha la scorsa notte ha arrestato un malvivente palermitano che nel giro di pochi minuti stava rubando diversi mezzi nella zona di viale Croce Rossa. E' successo tutto intorno alle 2, quando Antonino Porretto, 33enne della zona Fiera, aveva già passato al setaccio i bauletti di una decina di scooter.

"Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - dicono alla questura - proprio in quei minuti è transitata lungo la via Croce Rossa sorprendendolo ad armeggiare sul bauletto dell’ennesimo mezzo. Il malvivente, alla vista della pattuglia, ha abbandonato su strada la refurtiva che aveva in parte nascosto dentro un sacco di plastica e in parte per strada e ha tentato una veloce fuga. I poliziotti non lo hanno mai perso di vista - e anche grazie ad alcune indicazioni fornite in presa diretta al “112” da un cittadino, testimone degli eventi - lo hanno raggiunto e scovato disteso sotto una vettura, dove aveva tentato invano di nascondersi".

Addosso al 33enne è stato trovato un giravite, usato per forzare i bauletti di una decina di mezzi, tra scooter e ciclomotori, lasciati regolarmente parcheggiati su viale Croce Rossa e all’interno di un residence. Tra gli oggetti rubati, sono stati recuperati tre caschi, un paio di guanti, un paio di pantaloni antiacqua, un tester, due cappellini ed altri oggetti personali che sono stati restituiti ai legittimi proprietari, che hanno ringraziato gli agenti, complimentandosi per l’efficacia e la tempestività del loro intervento. Porretto è stato tratto in arresto: il provvedimento è stato convalidato dal giudice.