Lunga serie di furti sugli scooter, lo arrestano ma due giorni dopo ladro torna all'opera

Nella notte tra venerdì e sabato era stato arrestato dopo quella che la polizia aveva definito "un’incredibile catena di furti su scooter e ciclomotori nella zona di viale Croce Rossa". Ma evidentemente l'arresto non è servito a nulla. Sì, perché, Antonino Porretto, 33enne della zona Fiera, ieri mattina - a distanza di soli due giorni - è tornato in azione. E i carabinieri lo hanno sorpreso questa volta mentre stava forzando il bauletto di uno scooter in via Gioacchino Di Marzo. Così l'uomo è finito di nuovo in manette con l'accusa di furto aggravato.

"I militari impegnati in un servizio di controllo mirato alla prevenzione e repressione dei reati predatori - dicono dal comando provinciale dell'Arma - hanno notato l'uomo in via Di Marzo, a due passi da via Notarbartolo, mentre stava forzando un bauletto. Fermato, identificato e sottoposto a perquisizione è emerso che il 33enne aveva appena messo a segno altri tre simili colpi su altrettanti scooter ed aveva ancora addosso il bottino".

La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. Su disposizione dell’autorità giudiziaria l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. "Da ulteriori accertamenti è risultato che il 33enne era stato già arrestato la notte tra venerdì e sabato scorsi per altri furti su motocicli commessi nella zona di viale Croce rossa", hanno concluso i carabinieri. In quella occasione addosso all'uomo era stato trovato un giravite, usato per forzare i bauletti di una decina di mezzi, tra scooter e ciclomotori, lasciati regolarmente parcheggiati su viale Croce Rossa e all’interno di un residence. Tra gli oggetti rubati, erano stati recuperati tre caschi, un paio di guanti, un paio di pantaloni antiacqua, un tester, due cappellini ed altri oggetti personali. I residenti in quell'occasione avevano ringraziato gli agenti, complimentandosi per l’efficacia e la tempestività del loro intervento.