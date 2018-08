Palermitano armato di coltello a Catania fa razzia nei negozi in centro: arrestato

Palermitano fa razzia nei negozi in centro a Catania e viene arrestato dalla polizia. E' successo nel primo pomeriggio di ieri. In azione gli agenti del commissariato centrale che hanno bloccato Gaetano Barrale, pregiudicato palermitano di 64 anni, resosi responsabile di diversi furti di capi di abbigliamento ed accessori ai danni di esercizi commerciali nel cuore di Catania. Barrale è stato trovato in possesso di un grosso coltello a scatto. Quando è stato fermato dalla polizia aveva con sé la refurtiva, che è stata poi restituita ai legittimi proprietari. Per il palermitano sono così scattate le manette.