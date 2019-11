"Hanno svaligiato venti case in due mesi", due arresti

Sono accusati di avere "ripulito" venti villette - tra Lascari, Campofelice di Roccella, Collesano, Misilmeri e Bagheria - in due mesi. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato Vincent Fina, 45 anni, e Francesco Paolo Ferrara di 24 anni. Devono rispondere di furto in abitazione aggravato in concorso, ricettazione e simulazione di reato. Per i due sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico.

L'operazione è stata denominata "Summer house" e i colpi sono stati messi a segno nei mesi di settembre e ottobre dello scorso anno.

"Le indagini - spiegano i carabinieri - hanno permesso di accertare la consumazione di almeno venti furti, per un danno complessivo subito dalle vittime di oltre centomila euro (beni in parte recuperati)". Il modus operandi era sempre lo stesso: arrivavano in auto, uno dei due si introduceva della casa prescelta e l'altro lo attendeva facendo da "palo". Poi, insieme, caricavano la refurtva sulla vettura e fuggivano.