"E' un topo d'auto seriale": palermitano denunciato, bottino da 2.500 euro

Un palermitano di 40 anni è finito nei guai a Rapallo, in provincia di Genova, dopo avere fatto razzia nelle auto in sosta. I carabinieri della stazione locale, a conclusione di accertamenti, supportati anche da apparecchiature di videosorveglianza, lo hanno identificato e poi denunciato per furto aggravato. Il palermitano - che risulta già gravato da precedenti penali - è ritenuto autore di alcuni furti avvenuti nel mese scorso su autovetture in sosta. L'uomo aveva asportato oggetti per un valore di 2.500 euro circa. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato e sequestrato oggetti per un valore di 1.500 euro, poi restituiti ai legittimi proprietari.