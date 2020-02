Cronaca Uditore-Passo di Rigano / Via Gian Lorenzo Bernini

Rubano al supermercato alcolici per un valore di mille euro: arrestati

Operazione dei carabinieri della stazione Resuttana Colli: in manette due giovani palermitani in flagranza di reato per furto aggravato. Gli assalti all'Auchan del Conca d'Oro e al Lidl di via Bernini