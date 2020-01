Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Palloncini bianchi, lacrime e musica per l'ultimo saluto a dj Antonio | VIDEO

Folla di persone al funerale del giovane di 32 anni morto in un incidente stradale alla Favorita. Nel video di Francesco Mistretta, collega e amico di Antonio Vassallo, il feretro che viene accompagnato nella chiesa di Maria SS. Ausiliatrice in via Sampolo