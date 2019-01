"Tradito dal mare che tanto amava": l'addio al giovane con la passione per la pesca

"Anthony è stato tradito dal mare che tanto amava". Lacrime e rabbia al funerale di Anthony Cascino, il diciassettenne morto a Terrasini dopo essere stato travolto da un'onda anomala. Ieri - nei locali della Sala del Regno dei testimoni di Geova, a Portella di Mare - erano in centinaia e hanno reso l'ultimo omaggio al giovane con la passione per la pesca.

A dare l'addio al ragazzo di Villabate, oltre a familiari e parenti, c'erano anche i compagni di classe e conoscenti. Il ragazzo che quel giorno sarebbe dovuto entrare a scuola alla seconda ora, si era recato a pescare insieme ad un amico più grande di lui. La pesca, per Antony, era tutto, così come scriveva sul suo profilo Facebook. "E' una tragedia che ci ha stravolto, siamo ancora tutti sotto choc. Non è possibile accettare una morte del genere, non è concepibile morire per la propria passione". Nelle parole di un amico di Anthony c'è tutta la rabbia per quel mare traditore che ha deciso di voltargli le spalle.

"Anthony resterai sempre nei nostri cuori" è lo striscione che gli hanno dedicato i compagni della terza M dell'Istituto industriale Alessandro Volta di Palermo. I compagni di scuola si sono stretti attorno al dolore alla famiglia del dicassettenne: "Il nostro pensiero - hanno scritto in una lettera - è rivolto ai familiari del nostro caro compagno, che mai potranno rassegnarsi ad una morte così prematura. Abbiamo una sola domanda: come è possibile morire a soli 17 anni?".