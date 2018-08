Chiesa stracolma per l'ultimo saluto a Rita: in centinaia ai funerali, in tanti restano fuori

Stracolma la Chiesa 'Madonna della Provvidenza-Don Orione' di via Ammiraglio Rizzo: in tantissimi sono accorsi per partecipare ai funerali di Rita Borsellino, morta all'età di 73 anni dopo una lunga malattia. Molti non sono riusciti ad entrare: alle 11, mezz'ora prima dell'inizio della celebrazione, non c'era più posto. Sono rimasti fuori in silenzio.

Ad officiare le esequie l'arcivescovo Corrado Lorefice. Davanti a lui la bara con una foto di Rita Borsellino retta da un mazzo di rose rosse e bianche. Seduti in prima fila, i figli della sorella del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio (Cecilia, Claudio e Marta) e il fratello Salvatore. In chiesa anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, l'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, il presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, il sindaco Leoluca Orlando, l'ex presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi, Maria Falcone, il presidete di Libera Don Luigi Ciotti, il responsabile Legalità del Pd, Giuseppe Antoci e molti altri uomini delle istituzioni, rappresentanti dell'associazionismo e magistrati.

"Quando mi è giunta notizia - afferma l'arcivescovo - ho provato una sorta di solitudine e mi sono detto: ora a Palermo siamo più soli".

