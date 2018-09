Paura in pista a Punta Raisi, aereo non riesce a decollare: fumo dal carrello

Fumo e paura in pista all’aeroporto. E’ accaduto ieri sera al Falcone Borsellino, intorno alle 23.30, quando il pilota di un Cessna C550 - con a bordo due membri dell’equipaggio e due passeggeri - ha avvertito un'anomalia nella zona del carrello e non è riuscito a decollare. "Il rallentamento della corsa del veivolo ha provocato il surriscaldamento dei freni”, spiegano dalla Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano.

I due membri dell’equipaggio diretto ad Ancona hanno lanciato l’allarme alla torre di controllo e in pochi secondi sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del presidio fisso che hanno messo in sicurezza il velivolo prima del suo spostamento in un hangar per i controlli e la manutenzione necessaria. "Il rallentamento della corsa del velivolo ha provocato il surriscaldamento dei freni", spiegano dalla Gesap. Il piccolo aereo ambulanza è rimasto bloccato in pista, la 07/25, e per circa un’ora e mezza l’aeroporto ha sospeso le operazioni di volo. Non si registrano feriti.

Due i voli dirottati sull'aeroporto di Catania: l’AZ1771 delle 23.35 partito da Linate e il volo FR9994 delle 23.45 partito da Pisa. "Dall’una di oggi (13 settembre), l’aeroporto è tornato operativo temporaneamente con la sola pista 02/20 - ha rassicurato Gesap -. Alcuni voli di linea sono atterrati con ritardo rispetto all’orario di arrivo".