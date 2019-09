Polizzi Generosa, netturbino morto folgorato: colpito da un fulmine mentre lavorava

Colpito da un fulmine mentre stava lavorando. Un operaio di 38 anni, Francesco Battaglia, è deceduto oggi pomeriggio a Polizzi Generosa mentre si trovava sul retro di un mezzo utilizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il netturbino è stato trovato a diversi metri dal camion e avrebbe dei segni di bruciatura nelle mani compatibili con la folgorazione. A dare la notizia con un post su Facebook il sindaco del comune madonita Giuseppe Lo Verde: "Deceduto operatore ecologico colpito da un fulmine". Poi aggiunge: "Non uscire di casa per le condizioni atmosferiche e per la pioggia insistente che si è abbattuta sulla nostra città".

Il 38enne, nato a Cefalù ma residente a Collesano, aveva iniziato da poco il suo turno di lavoro durante un pomeriggio caratterizzato da un violento nubifragio. Per raggiungere i luoghi indicati nel suo itinerario di servizio Battaglia in un primo momento era stato accompagnato dagli agenti della polizia municipale, che lo avevano scortato per superari i vari allagamenti.

Poi la tragedia. Mentre il 38enne era ormai rimasto da solo sarebbe stato attraversato dalla potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno potuto solamente constatarne il decesso. Toccherà agli investigatori chiarire la dinamica dell'incidente al quale non avrebbe assistito alcun testimone. In attesa di disposizioni sull'autopsia da parte del pm la salma è stata trasferita nell'obitorio del comitero comunale di San Guglielmo.