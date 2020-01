In 8 fuggono dal ristorante senza pagare: "Erano palermitani"

Pranzo e fuga dal ristorante senza pagare. E' successo a Marinella di Selinunte il giorno di Capodanno. I protagonisti - a detta della "vittima", ovvero il titolare del locale - erano dei palermitani. Otto persone in tutto. La beffa si è materializzata in un noto ristorante, spaghetteria e pizzeria di fronte al mare, assai noto in zona.

"Al termine di un lauto pranzo alla carta - si legge su Castelvetranonews.it - le persone sono scappate facendo perdere ogni traccia dopo aver mangiato anche il dolce e consumato anche bevande di vario tipo. Da una sommaria descrizione da parte del ristoratore le otto persone, uomini e donne, avevano un accento palermitano". Rabbia e incredulità per il giovane proprietario che ha dovuto fare i conti con la grande beffa. Un pessimo inizio d'anno per lui che nel giro di pochi minuti ha visto svuotarsi un tavolo al quale fino a qualche attimo prima i clienti erano stati serviti piatti a base di pesce e non solo.