Fuga di gas in via Ernesto Basile: chiuso al traffico un tratto di strada

Fuga di gas in via Ernesto Basile, all'altezza di viale Regione. Strada momentaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Vigili del fuoco e polizia municipale sul posto. "Non è ancora chiaro - fanno sapere dalla sala operativa dei vigili del fuoco - da dove provenga la perdita". (Articolo in aggiornamento)

Deviazione stradale https://t.co/9fDQZQi1N3 Via Ernesto Basile momentanea deviazione al flusso veicolare per motivi di sicurezza stradale. Al momento si consigliano percorsi alternativi. Procedere sempre con prudenza. — Polizia MunicipalePA (@PALERMOPM) 27 agosto 2018