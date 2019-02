Auto contro una colonnina, fuga di gas vicino via Lanza di Scalea

Paura questa mattina verso le 8 in via Antonio Aliberti, vicino via Lanza di Scalea. Un'auto ha danneggiato un riduttore di pressione, probabilmente mentre faceva manovra, provocando una fuga di gas. Diversi i residenti della zona che sentendo il forte odore si sono allarmati e hanno chiamato la polizia. Una volante è intervenuta sul posto, all'altezza del civico 2, e una volta verificato l'accaduto ha contattato i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.

"E' bastato chiudere un rubinetto - spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco - per bloccare la fuga di gas. La situazione adesso è sotto controllo". In azione anche i tecnici dell'Amg che stanno riparando il guasto della tubatura. L'azienda di fornitura del gas rassicura: "E' stata solo una piccola perdita provocata probabilmente da un incidente. Ora la zona è sicura. Non c'è nessun pericolo per i residenti".