Nascondevano in casa un arsenale: arrestati due uomini a Belmonte Mezzagno

In casa nascondevano un vero e proprio arsenale. Al termine di un blitz messo a segno dai carabinieri due uomini di 72 e 45 anni sono stati arrestati a Belmonte Mezzagno. Nel corso della perquisizione all'interno dell'abitazione i militari hanno trovato una pistola 7.65 e un fucile da caccia - la cosiddetta doppietta (detta anche giustapposto o a canne congiunte) - nonché oltre 500 cartucce di vario calibro per pistola e fucile.

I due uomini che avevano la disponibilità della casa, il 72enne (R.F.P. le iniziali) e il 45enne (R.G.), entrambi di Belmonte Mezzagno, sono stati arrestati per detenzione di armi e munizionamento. "Inoltre - dicono dal comando provinciale dei carabinieri - l'uomo più anziano è stato denunciato in stato di libertà per furto di energia elettrica. L’impianto dell'abitazione è risultato infatti abusivamente collegato alla rete Enel".

I due - come disposto dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese - sono stati portati in carcere, al Cavallacci. Gli arresti sono stati convalidati: per il 45enne è stata confermata la custodia cautelare in carcere, mentre, per il 72enne l’autorità giudiziaria ha disposto il regime degli arresti domiciliari.