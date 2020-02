Nascondevano in auto un fucile a canne mozze: arrestati tre uomini

Nascondevano in auto un fucile a canne mozze. A Misilmeri i carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto tre uomini con l’accusa di porto illegale di armi e munizionamento, nonché ricettazione. Si tratta di un palermitano di 47 anni (Y.G. le sue iniziali), residente a Belmonte Mezzagno; un altro palermitano di 23 anni (A.G.) e un uomo di 43 anni di Misilmeri (C.S.).

"I carabinieri - spiegano dal comando provinciale - procedendo ad un controllo del territorio, dopo avere identificato i tre hanno perquisito il mezzo su cui viaggiavano. I militari hanno scoperto, nascosto sotto il sedile lato passeggero, un fucile a canna mozza marca Franchi, calibro 12 e relativo munizionamento. Le armi ed il munizionamento, in buono stato di conservazione, sono stati posti sotto sequestro". Gli arrestati sono stati portati nelle rispettive abitazioni in regime di detenzione domiciliare così come disposto dall’autorità giudiziaria.