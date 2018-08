Occupa un locale abusivamente e "crea" una friggitoria: arrestato allo Zen 2

Controlli dei carabinieri allo Zen 2. I militari della stazione San Filippo Neri - nell’ambito di mirati servizi predisposti dalla compagnia San Lorenzo - hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni per "furto aggravato di energia elettrica ed invasione di edifici". Si tratta di Vincenzo Mangione.

"L’uomo - dicono i carabinieri - è stato trovato all’interno di un locale in via Fausto Coppi, occupato abusivamente, intento a gestire una friggitoria. I militari con l’ausilio dei tecnici Enel hanno rilevato l’ anomalia e dopo accurate ricerche hanno trovato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica". Mangione è stato portato poi in Tribunale per il rito per direttissima e dopo è stato rimesso in libertà in attesa del processo.