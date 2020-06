Freestyle motocross, sbarca in città la carovana di Mask to Ride: donate 5 mila mascherine

E’ sbarcata a Palermo la carovana di Mask to ride: mototerapia freestyle in un viaggio all’insegna della voglia di ripartire. Guglielmo Willy Fuchsova, allenatore della nazionale di Tiro con l’arco, ha accompagnato il tour alla Missione di Speranza e Carità, dove il giornalista Riccardo Rossi ha raccontato come è nata la struttura e la bellissima chiesa con gli affreschi realizzati da fratelli islamici, la Via Crucis in legno dello scultore ghanese Nana e l’altare fatto con una macina da grano in pietra.

La missione ospita circa 1.100 persone di cui 800 migranti e altri 200 tra Italiani e europei, una sessantina le donne e bambini. Qui l’accoglienza diventa realtá tangibile. Sono state donate le mascherine perché per ricominciare oggi è necessario l’uso di questo dispositivo. E' questa la ragione principale per cui Alvaro Dal Farra, campione internazionale di freestyle motocross fondatore del team di freestyle motocross Daboot, insieme a Mattia Cattapan, atleta disabile fondatore di Crossabili e a Nicola Barchet di Giesse Risarcimento Danni sono in viaggio dal 3 giugno scorso lungo tutto lo stivale per rientrare a Belluno, tappa di partenza, il prossimo 13 giugno.

Dopo la consegna delle mascherine Alvaro Dal Farra ha infilato il casco, gli stivali e la tuta da motocross, ha scaricato la sua moto “Kawasaki 3DCORE” e ha dato spettacolo saltando sulla rampa. Al centro si è subito scatenata un’atmosfera di festa, con applausi ed entusiasmo al rombo del motore di Alvaro.

Nel pomeriggio invece sono state portate altre 2500 mascherine a “Villa delle Ginestre”; a ricevere la carovana di Mask to ride il primario, dottor Massimo Darbisi, a cui abbiamo consegnato 1000 mascherine: “La solidarietà cura. La vicinanza umana è meglio di una terapia, condividere è guarigione” - ha affermato il primario. Parole cariche di affetto e soddisfazione, quelle del dottor Darbisi, che ha fatto affacciare gli ospiti del centro con il personale sanitario, infermieri e fisioterapisti, sul giardino retrostante alla struttura per assistere a un nuovo spettacolo di Alvaro Dal Farra in moto e Mattia Cattapan a bordo del Tri-ride elettrico con cui riesce a compiere spettacolari acrobazie.

Grande entusiasmo è arrivato dalle atlete paralimpiche di tiro con l’arco presenti in questa giornata, le testimonial Fitarco Veronica Floreno e Maria Andrea Virgilio che programmano nuovi eventi in Sicilia. Sono state consegnate complessivamente circa 5.000 mascherine. E una parte di queste è andata ai ragazzi di Motor Life di Rosario Farruggia, arrivato da Agrigento per incontrare la carovana di Mask to Ride e che le porterà ai ragazzi delle associazioni del suo territorio.

La giornata è stata intensa ed è volata via veloce. C'è stato però il tempo di assaggiare arancine e cannoli siciliani. Mask to Ride si è poi prontamente rimessa in viaggio, ancora via mare su un traghetto che li porterà oggi a Napoli e poi ad Ariano Irpino, in Campania, per proseguire in serata verso altre regioni d’Italia a donare mascherine, spettacolo, sorrisi e solidarietà. Dalle Dolomiti alla Sicilia, e ancora verso Napoli per giungere stasera la Puglia, percorrendo questo meraviglioso paese che vuole ritornare a sorridere anche dietro una mascherina e ha bisogno di un'attenzione e solidarietá nuove verso chi è più debole.

