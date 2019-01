Emergenza freddo: i metronotte in soccorso dei senzatetto palermitani

Anche i metronotte in soccorso dei senzatetto palermitani. In vista della nuova ondata di maltempo, arrivata in queste ore con temperature in picchiata in tutta la provincia, alcuni uomini della Ksm da martedì sera hanno iniziato volontariamente una distribuzione straordinaria di generi di prima necessità.

In particolare, tre pattuglie della società di vigilanza hanno distribuito bevande calde, panini e coperte ad alcuni senzatetto che stazionano in diverse aree della città. Da piazza Sturzo a via Roma, passando per la zona di Villa Trabia. Una decina in tutto i clochard aiutati, sparsi in diverse zone: dai portici della stazione centrale a quelli del salotto cittadino, dalle villette ai tanti ripari di fortuna. Il servizio di assistenza è proseguito anche ieri sera e andrà avanti, annunciano dalla società di vigilanza, fino a quando non cesserà la nuova emergenza freddo.

Nei giorni scorsi un senzatetto era stato trovato morto, stroncato da un malore, accanto a una panchina di piazza Alcide de Gasperi. Secono le prime ricostruzioni povero clochard era stato ricoverato da poco e aveva rifiutato l’assistenza del Comune, che aveva offerto l’ospitalità in una struttura convenzionata.

