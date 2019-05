A 103 anni cade e si rompe il femore, operazione riuscita: "E' una forza della natura"

Ha 103 anni ed è una forza della natura. Tanto che appena due giorni dopo l’intervento chirurgico, cui si è dovuta sottoporre a seguito di caduta accidentale che le ha provocato la frattura scomposta dell’anca, è riuscita a muovere i primi passi. Ha quasi dello straordinario la storia di nonna Giuseppa Maria, originaria di Carini ma da sempre residente a Palermo, operata negli scorsi giorni alla casa di cura Latteri.

Dopo la caduta e le prime cure prestate In ospedale, nonna Pina (così la chiamano amici e parenti) è stata portata nella clinica di Filippo Cordova e ricoverata nel reparto di Ortopedia e traumatologia. Il suo intervento, di normale routine ma delicato vista l’età avanzata, è perfettamente riuscito. La centenaria nonnina però dovrà aspettare ancora qualche giorno per le dimissioni.

La paziente è stata operata in regime di anestesia spinale, così da lasciarla quasi perfettamente lucida per tutto il tempo trascorso sotto i ferri. "Ha amabilmente chiacchierato con l'equipe durante l'intervento", confermano dalla clinica. Il successivo recupero, seguito dallo staff di ortopedia e fisioterapia della casa di cura, è stato eccellente. E in poco tempo si è trasformata nella nonna di tutto il personale che non l'ha lasciata neanche per un attimo da sola.

Nonna Pina, nata nel dicembre del 1915, presto tornerà a casa sua dal figlio, dalla nuora e dalle due nipoti, cercando di recuperare quanto prima le sue sane e vecchie abitudini: i cruciverba a tutte le ore del giorno, le soap opera e i quiz televisivi e le partite di calcio alla sera (l'ultima Brighton-Manchester City). "Si è sempre mantenuta in forma e allenata, sin da giovane, ma nella sua dieta non possono mancare salumi, pasta con la salsa e lasagne. E' lei - confessa sua nipote - ad essere è una forza della natura. Grazie a tutta l'equipe sanitaria per quello che ha fatto".

