Franz Scavuzzo è l’animatore del “centro stella” del Gal Madonie di Gangi

Si è insediato ieri (1 agosto) l’animatore del “Centro Stella” di Gangi del GAL ISC Madonie. La nomina di Franz Scavuzzo è avvenuta presso la sede istituzionale del Comune di Gangi (Palazzo Buongiorno) alla presenza dei Sindaci del comprensorio del presidente del GAL Santo Inguaggiato e del suo vice Vincenza Pisa, del consigliere di amministrazione del GAL Nicola Blando e il responsabile di piano Dario Costanzo. Il “Centro Stella” di Gangi è ubicato presso l’ufficio urbanistica del Comune di Gangi, sito in via Castello e sarà aperto il 6, 20 e 27 Agosto, dalle 15 alle 18. I Comuni Serviti da questo ufficio periferico del GAL Madonie sono: Gangi, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde, Sperlinga e Nicosia. Presso il Centro Stella sarà possibile avere assistenza sulle iniziative promosse dal GAL Madonie e in tal senso entro la prima decade di settembre sarà organizzato un incontro informativo, presso l’aula polifunzionale del Comune di Gangi, sui bandi già pubblicati: la SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” e all’OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale”.