Frankie hi-nrg: "Nei quartieri popolari di Palermo i pacchi alimentari della mafia"

"La realtà: la mafia e la camorra portano pacchi di generi alimentari agli abitanti dei quartieri popolari di Palermo, Napoli, etc...sostituendosi allo Stato (colpevolmente assente) e vincolandoli a restituire favori di ogni tipo. Tutti: #Navigli". Lo scrive Frankie hi-nrg su Twitter, intervenendo così sulle polemiche relative ai Navigli milanesi, che infiammano l'Italia da nord a sud.

Frankie hi-nrg, all'anagrafe Francesco Di Gesù, 50 anni, è di origini palermitane (monrealesi per la precisione) come tradisce il cognome. La prima canzone in assoluto, datata 1991, si intitola Fight da Faida, e parla di mafia. Come ha più volte detto molti suoi testi sono stati ispirati dalla "sua" Sicilia.